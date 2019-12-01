Despliegan operativo conjunto en el Centro Histórico de Morelia, Mihoacán; aseguran máquinas tragamonedas durante cateo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 00:38:47

Morelia, Mich., a 16 de julio de 2026.- Un importante despliegue de fuerzas federales y estatales sorprendió este jueves a comerciantes, automovilistas y peatones en el primer cuadro de la capital michoacana, luego de que autoridades ejecutaran una orden judicial para intervenir un establecimiento donde fueron aseguradas varias máquinas tragamonedas.

La movilización se desarrolló la noche del jueves sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, entre la fuente de Las Tarascas y la calle Isidro Huarte, donde el tránsito fue restringido parcialmente mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes al interior del inmueble.

En el operativo participaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, respaldados por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes establecieron un perímetro de seguridad para garantizar el desarrollo de las actuaciones ministeriales y evitar riesgos para la población.

Como resultado de la intervención, las autoridades aseguraron diversas máquinas tragamonedas localizadas dentro del establecimiento, las cuales quedaron a disposición de la autoridad competente como parte de las investigaciones relacionadas con este tipo de aparatos.

La presencia de vehículos oficiales y personal armado generó expectación entre quienes transitaban por la zona, además de provocar afectaciones temporales a la circulación en una de las vialidades más importantes del Centro Histórico de Morelia.

Tras concluir las diligencias ministeriales y el aseguramiento del equipo localizado en el inmueble, el convoy de corporaciones federales y estatales inició su retiro del lugar, permitiendo que la circulación vehicular fuera restablecida de manera paulatina.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante el operativo ni han dado a conocer mayores detalles respecto a la investigación que dio origen a la orden judicial ejecutada este jueves.