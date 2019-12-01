Aprehenden en  Irimbo, Michoacán a presunto responsable de violación, en agravio de su hija

Aprehenden en  Irimbo, Michoacán a presunto responsable de violación, en agravio de su hija
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 19:55:41
Zitácuaro, Michoacán, a 17 de septiembre del 2025. - Alfonso “N”, quien es señalado de su probable relación en la comisión del delito de violación equiparada, cometido en agravio de su hija, hechos ocurridos en el municipio de Irimbo, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 7 de enero de 2013, la víctima, quien en ese entonces tenía ocho años, se encontraba en su habitación cuando en un momento determinado fue agredida sexualmente por su padre.

Estos hechos fueron motivo de investigación por parte de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que reunió suficientes datos de prueba de la posible participación de Alfonso “N”, por lo que solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por la Policía de Investigación.

Aprehenden en  Irimbo, Michoacán a presunto responsable de violación, en agravio de su hija
