Aprehenden a sujeto que habría ultimado a una familia en Zamora, Michoacán 

Zamora, Michoacán, a 19 de septiembre 2025.- Carlos Alberto “N”, alias “El Bolillo”, quien es señalado de su posible participación en el homicidio de cinco personas integrantes de una familia, entre ellas una niña y una adolescente; hechos ocurridos el pasado mes de enero en la colonia El Sacrificio, en Zamora, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el pasado 17 de enero, las víctimas se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la esquina de las calles Primero de Mayo y 16 de Septiembre, cuando hombres armados, que arribaron en tres motocicletas, irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra quienes ahí se encontraban.

En el ataque perdieron la vida Adriana L., de 29 años; Alejandro F., de 20; una adolescente de 16, así como una niña de un año y 4 meses de edad; mientras que Santos F., de 39 años, resultó gravemente herido y falleció días después en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho fue investigado por la Fiscalía Regional de Zamora, que realizó las diligencias periciales correspondientes y llevó a cabo las actuaciones que establecieron la posible participación de Carlos Alberto “N” en los delitos de homicidio calificado y homicidio de persona menor de edad.

Con base en los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en reclusión, ya que el investigado se encuentra procesado por otros hechos.

El detenido ya fue presentado ante el Juez de Control, que en próximas horas definirá su situación legal.