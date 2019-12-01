Aprehenden a presunto secuestrador en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán 

Aprehenden a presunto secuestrador en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 13:16:45
Morelia, Michoacán, a 20 de septiembre de 2025.- En una rápida y oportuna intervención de elementos de la Policía Morelia, se logró la liberación de una joven víctima de plagio y la detención de uno de los presuntos secuestradores, hechos registrados en el Centro Histórico de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de sábado que una joven mujer se encontraba a bordo de su automóvil en la calle de Corregidora en el primer cuadro de la capital del estado, cuando un par de sujetos se subieron por la fuerza al auto de la mujer y emprendieron la huida.

Mientras esto sucedía familiares de la joven solicitaron apoyo policial por lo que se inició un operativo.

Fue en las inmediaciones del Jardín de Las Rosas en donde los uniformados interceptaron al vehículo, liberaron a la mujer y detuvieron a uno de los presuntos implicados, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Noventa Grados
