Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro

Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 11:39:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre del 2025.- Daños materiales y carga vehicular, fue lo que dejó la volcadura de una camioneta de carga, que se registró la mañana de este lunes, en carriles centrales de Paseo de la República en la ciudad de Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura del Hospital Moscati, en dirección al Centro de la capital queretana, luego de que el conductor de la camioneta, perdiera el control al momento que una llanta se le zafó.

Al salirse la llanta, la camioneta terminó volcando, quedando recostada sobre el lado del conductor, quedando con importantes daños materiales en la carrocería.

A la zona, acudieron analistas de Protección Civil, quienes valoraron al conductor y determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que, no iba a requerir traslado a un hospital.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro
Aprehenden a presunto responsable de desaparición de un adolescente en Apatzingán, Michoacán 
Ultiman a ciclista en Zamora, Michoacán
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Más información de la categoria
Confirma Bedolla, bloqueos intermitentes en carreteras por paro nacional
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Tigres UANL, mejor conocidas como las ‘Amazonas’, se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil
Aprehenden a cuatro policías de Tabasco por asesinato de estudiante universitario; familiares exigen justicia
Comentarios