Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 11:39:22

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre del 2025.- Daños materiales y carga vehicular, fue lo que dejó la volcadura de una camioneta de carga, que se registró la mañana de este lunes, en carriles centrales de Paseo de la República en la ciudad de Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura del Hospital Moscati, en dirección al Centro de la capital queretana, luego de que el conductor de la camioneta, perdiera el control al momento que una llanta se le zafó.

Al salirse la llanta, la camioneta terminó volcando, quedando recostada sobre el lado del conductor, quedando con importantes daños materiales en la carrocería.

A la zona, acudieron analistas de Protección Civil, quienes valoraron al conductor y determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que, no iba a requerir traslado a un hospital.