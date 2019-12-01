Confirma Bedolla, bloqueos intermitentes en carreteras por paro nacional

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 11:13:53

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2025.- Luego del anuncio de posibles bloqueos carreteros a nivel nacional por parte de productores del campo y transportistas, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que en Michoacán si hay algunos puntos que se encuentran bloqueados.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que hay bloqueos intermitentes en algunas carreteras de la entidad como parte del movimiento social mencionado previamente; puntualizó que al momento solo estaban bloqueadas las casetas de Panindícuaro y en Santa Casilda.

Agregó que a lo largo del día los reportes se van a actualizar de acuerdo a los diferentes bloqueos que se registren. Subrayó que se respeta el derecho a la libre manifestación.

Ramírez Bedolla hizo el llamado a quienes vayan a hacer uso de las vías carreteras para que tengan precaución del incremento en los tiempos de traslado que pueda representar por las tomas.

Apuntó que hay atención permanente a los productores del campo de distintos productos del campo michoacano, puntualizó que cerca de 82 mil productores participan en el programa de precios de garantía y se ven beneficiados por diversos programas estatales y federales.