Aprehenden a presunto responsable de atacar sexualmente a su pareja en Jacona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:18:09
Jiquilpan, Michoacán, 28 de enero del 2026.- Jorge “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de atacar sexualmente a su pareja, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 24 de febrero de 2025, mientras se encontraban en su casa, en el municipio de Chavinda, el ahora detenido sostuvo una discusión con la víctima, a quien comenzó a golpear para enseguida atacarla sexualmente, situación que ocurrió en repetidas ocasiones durante esa noche. 

Tras la agresión, la agraviada decidió terminar la relación; sin embargo, el presunto responsable continuó buscándola y abusando sexualmente de ella. 

Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Jiquilpan, que reunió datos de prueba de la posible participación de Jorge “N”, quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión.

