Aprehenden a presunto homicida en Uruapan, Michoacán; habría cometido el crimen en el año 2019
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:24:19
Uruapan, Michoacán, 10 de febrero del 2026.- Cristian Eduardo “N”, quienes señalado de su posible relación en la Comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Adrián V., fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 10 de noviembre de 2019, la víctima se encontraba en un bar ubicado en la colonia San Francisco, lugar donde también estaba el ahora detenido, cuando en un momento determinado, Cristian Eduardo “N” le roció gas pimienta a la víctima, iniciando un altercado entre ambos que continuó fuera del establecimiento.

Las indagatorias refieren que el detenido sacó un arma punzocortante con la que persiguió a Adrián V., y lo atacó privándolo así de la vida. 

Tras el hecho, el Ministerio Público integró la Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible relación de Cristian Eduardo “N” en el delito, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión ante un Juez de Control, misma que fue obsequiada y cumplimentada.

Cristian Eduardo “N” será presentado ante el órgano jurisdiccional para que sea resuelta su situación jurídica.

