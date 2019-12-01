Aprehenden a adolescente en Aguililla, Michoacán; habría participado en quemas del domingo

Aguililla, Michoacán, 1 de marzo del 2026.- Como resultado de acciones operativas que se mantienen de manera permanente en la región de Tierra Caliente, elementos de la Guardia Civil aseguraron en el municipio de Aguililla a un adolescente en posesión de diversas dosis de sustancia, al parecer droga, y quien, de acuerdo a indicios estaría presuntamente relacionado con los hechos violentos registrados el pasado domingo en esta zona, donde se reportaron incendios de vehículos e inmuebles.

Sobre el particular se informó que dichas detención se realizó durante recorridos de prevención y vigilancia en la localidad de “El Aguaje”, y sobre la calle Rafael Sánchez Tapia, cuando los agentes visualizaron al masculino que, al notar la presencia policial, arrojó una bolsa al suelo e intentó huir.

Tras darle alcance los elementos procedieron a verificar la bolsa, localizando en su interior 31 envoltorios plásticos que contenían una sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.

El adolescente, de 17 años de edad, fue informado de sus derechos conforme al marco legal aplicable y trasladado ante la instancia competente para continuar con las investigaciones y resolver su situación jurídica.