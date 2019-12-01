Aprehende la Policía Morelia a sujeto que agredía a su expareja sentimental

Aprehende la Policía Morelia a sujeto que agredía a su expareja sentimental
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 11:56:12
Morelia, Michoacán, 9 de marzo del 2026.- Agentes de la Policía Morelia auxiliaron a una mujer que solicitaba apoyo en las calles del centro de Morelia, ya que su expareja la seguía e insultaba.

Sobre el particular se informó que la mujer, interceptó a elementos de la policía, a quienes les pidió ayuda, ya que un sujeto que era expareja  la venía agrediendo verbalmente por varias cuadras. 

Acto seguido, los policías realizaron un recorrido y localizaron al sujeto, de 38 años de edad, que presentaba aliento alcohólico. 

Finalmente el individuo fue remitido al centro de detención municipal, donde se espera que la mujer presente la denuncia penal correspondiente por las agresiones que sufrió.

