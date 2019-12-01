Continuaran lluvias intensas en parte del país

Ciudad de México, 4 de octubre de 2026.- Este día, el frente núm. 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente del país, así como con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y el ingreso de humedad de dicho golfo y mar Caribe, originando lluvias intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias muy fuertes en Coahuila y Campeche, así como lluvias fuertes en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo; todas con descargas eléctricas. Al finalizar el día, el frente será reforzado por una masa de aire frío, generando un descenso de la temperatura en estados del noreste del país y en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central. Por otra parte, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en estados del noroeste, occidente y sur de la República Mexicana. La circulación de Rachel, seguirá generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas del occidente del país. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de México y la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente núm. 1 y de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas





Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de octubre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (este y costa), Chiapas (centro, este y sur) y Tabasco (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Coahuila (sureste), Sinaloa (costa), Nayarit (costa y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa y centro), Guerrero (este y suroeste) y Campeche (centro y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 04 de octubre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 04 de octubre de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 04 de octubre de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca (costa).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Estado de México y Ciudad de México.





Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California Sur.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo nublado, ambiente fresco y frío en zonas altas del Estado de México, así como posibles bancos de niebla. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y suroeste) y en la Ciudad de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, asimismo, podrían originar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del norte y noreste 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur (centro y sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como lluvias aisladas en Baja California. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de Baja California y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Baja California Sur y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa de dicha entidad.



Pacífico Norte: Cielo despejado a medio nublado en el transcurso del día, con lluvias e intervalos de chubascos en Sonora, y cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (costa), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente cálido y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sonora, y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de Sinaloa. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (costa y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (costa y centro), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, y templado en costas. Durante la tarde, ambiente cálido, Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la región. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco y Colima, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Michoacán.



Pacífico Sur: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y costa) y Chiapas (centro, este y sur); y puntuales muy fuertes en Guerrero (este y suroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas, Por la mañana, ambiente fresco a templado y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (costa); viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Guerrero y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Oaxaca y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Guerrero.



Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (norte, oeste y sur), Veracruz (norte, centro y sur) y Tabasco (oeste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado, y fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Tamaulipas, viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de Veracruz y rachas de hasta 35 km/h en Tabasco. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (centro y suroeste) y lluvias puntuales fuertes en Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur), mismas que podrían generar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctrica. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.



Mesa del Norte: Por la mañana, cielo nublado y ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas; cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Nuevo León (centro y este) y San Luis Potosí (centro y este), lluvias muy fuertes en Coahuila (sureste) y lluvias fuertes en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (sur) y Aguascalientes, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día, con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte), y lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (noreste y sur), Morelos y Tlaxcala, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Guanajuato y Querétaro; así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Los Cabos, B.C.S., 76.0; Jalpan de Serra, Qro., 71.0; Osumacinta, Chis., 66.0; Platón Sánchez, Ver., 51.0; Iguala de la Independencia, Gro., 45.0; Campeche, Camp., 41.0; Axtla de Terrazas, S.L.P., 40.0; Centro, Tab., 35.0; San Fernando, Tamps., 30.0; La Magdalena Contreras, CDMX, 30.0 y Huixquilucan, Edo. Méx., 25.0.

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Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 38.4; Empalme, Son., 37.3; La Paz, B.C.S., 37.0; Salina Cruz, Oax., 36.0; Villahermosa, Tab., 35.0; Colima, Col., 33.8; Arriaga, Chis., 33.1 y Tacubaya, CDMX, 25.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 12.9; Zacatecas, Zac., 13.5; Cuernavaca, Mor., 14.0; Pachuca, Hgo., 14.4; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.4; Puebla, Pue., 14.8; Tlaxcala, Tlax., 15.3; Durango, Dgo. y Tacubaya, CDMX, 15.4.