Aplazan proceso judicial de "El R2" por complicaciones en su estado de salud

Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre de 2026.- La condición médica de Rafael Álvarez Ayala, conocido como “El R2”, volvió a impedir que avance su procedimiento ante la justicia federal, luego de que permaneciera inconsciente y sin posibilidades de participar en una audiencia. Mientras continúa hospitalizado en Guadalajara, cinco hombres señalados como integrantes de su equipo de seguridad comparecieron ante un juez para que se determine su situación jurídica.

El presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanece internado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, dondǰe recibe atención médica por las lesiones de arma de fuego que sufrió durante el operativo en el que fue detenido el pasado 8 de noviembre, en el restaurante Sabea.

Debido a su condición de salud, la autoridad judicial determinó posponer nuevamente la diligencia en su contra, ya que no existen condiciones para garantizar su participación en el procedimiento. El detenido ha presentado dificultades para mantenerse consciente, situación relacionada con los medicamentos que recibe durante su recuperación.

En tanto, cinco de los hombres detenidos junto con él enfrentaron este domingo una audiencia de vinculación a proceso en el penal de Puente Grande. Los señalados son investigados por su presunta participación en actividades delictivas y por delitos relacionados con la posesión de drogas y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El caso deriva del despliegue de fuerzas federales realizado en el establecimiento de Guadalajara, donde fueron aseguradas 20 personas, además de Rafael Álvarez Ayala. De ese grupo, 15 obtuvieron su libertad el pasado jueves, aunque deberán continuar sujetos a las disposiciones judiciales correspondientes.

La situación de “El R2” permanece pendiente de resolución, mientras las autoridades esperan que su evolución médica permita reanudar el procedimiento penal en su contra.