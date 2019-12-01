Violencia silencia otra voz en Acapulco: Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado; su muerte sacude al gremio periodístico de Guerrero y México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 15:04:55

Acapulco, Gro., a 15 de noviembre de 2026.- El asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, colaborador del medio Enfoque Informativo, ha generado preocupación entre el gremio periodístico de México pero en especial de Guerrero, una entidad donde la violencia continúa representando un desafío para quienes ejercen labores informativas.

El cuerpo del comunicador fue localizado la noche del sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, en las inmediaciones del poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el caso, Flores Salado presentaba lesiones en el cuello, presuntamente relacionadas con un mecanismo de estrangulamiento. Posteriormente, sus familiares acudieron a identificarlo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por homicidio calificado y desplegó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Una trayectoria dedicada a informar

Eduardo Flores Salado era conocido en el ámbito periodístico de Acapulco por su trabajo en distintos espacios informativos. Durante más de 20 años desarrolló actividades relacionadas con la cobertura de acontecimientos locales, seguridad pública, turismo, cultura y espectáculos.

Entre sus antecedentes profesionales figura su colaboración con el periódico Novedades de Acapulco, además de su participación en Enfoque Informativo, plataforma vinculada a Grupo Nájera Multimedios.

Su fallecimiento representa una pérdida para el periodismo local y vuelve a colocar sobre la mesa las condiciones de seguridad en las que trabajan los comunicadores, particularmente en regiones afectadas por la delincuencia y la violencia.

El móvil del crimen continúa sin esclarecerse

Aunque la víctima ejercía el periodismo, hasta el momento no existe información oficial que permita establecer que su asesinato estuvo relacionado directamente con su actividad profesional.

Esta circunstancia obliga a mantener abiertas las distintas líneas de investigación, incluida la posibilidad de que el crimen tenga alguna conexión con su trabajo informativo.

La identificación de los responsables, la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima y el esclarecimiento del móvil serán elementos fundamentales para determinar lo ocurrido.

Hasta la información disponible este domingo, las autoridades no habían dado a conocer detenciones relacionadas con el homicidio.

Guerrero, bajo la preocupación del gremio periodístico

El asesinato de Flores Salado ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Guerrero.

La entidad ha registrado diversos episodios de violencia contra comunicadores, lo que ha provocado reiterados llamados a fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia.

El homicidio plantea una exigencia fundamental: que las investigaciones permitan conocer la verdad y evitar que la muerte de un periodista se convierta en otro expediente sin resolver.

El esclarecimiento de este asesinato será también una prueba para las instituciones responsables de garantizar justicia y proteger el ejercicio de la libertad de expresión.