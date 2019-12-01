Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del grupo delictivo de Guadalajara

Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del grupo delictivo de Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 16:49:02
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Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre de 2026.- Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los personajes más representativos del narcotráfico en México durante la década de los ochenta, falleció este domingo a los 80 años de edad, mientras recibía atención médica en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco.

Conocido como “El Jefe de Jefes”, el exlíder criminal había sido trasladado de emergencia el pasado viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande al hospital Country 2000, debido a complicaciones en su estado de salud. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que permaneció bajo observación médica y con pronóstico reservado, luego de presentar una falla orgánica múltiple.

Félix Gallardo fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, organización que encabezó junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”. Durante los años setenta y ochenta, este grupo adquirió gran poder dentro del tráfico de drogas, al controlar importantes rutas de distribución de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos.

Su trayectoria criminal también quedó marcada por el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala, ocurrido en 1985.

El narcotraficante fue detenido en Guadalajara en abril de 1989 y posteriormente recibió dos condenas que sumaban 77 años de prisión: una de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico y acopio de armas, y otra de 37 años por el homicidio de Camarena y Zavala.

Durante sus últimos años de reclusión, sus familiares solicitaron en distintas ocasiones que pudiera cumplir su condena bajo prisión domiciliaria, argumentando sus diversos problemas de salud; sin embargo, las peticiones fueron rechazadas por las autoridades judiciales.

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