Campesinos anuncian bloqueos en 25 puntos de cinco estados este martes 17 de noviembre; estas carreteras podrían verse afectadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 11:57:37

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- Productores del campo anunciaron bloqueos carreteros para este martes 17 de noviembre, a partir de las 08:00 horas, como parte de una movilización nacional para exigir el cumplimiento de acuerdos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Confederación Agropecuaria de México, la protesta contempla la presencia de campesinos en 25 puntos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en distintos tramos carreteros.

En Michoacán, los puntos anunciados son:

- Carretera México-Morelia: a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos.

- Carretera Vistahermosa-La Piedad: a la altura de Sukame, en ambos sentidos.

¿Por qué protestarán los productores?

Las organizaciones señalaron que la movilización responde al presunto incumplimiento de los acuerdos establecidos el 22 de octubre con la Sader. Entre sus principales exigencias se encuentran apoyos directos para garantizar la rentabilidad del maíz, el pago de adeudos a productores de trigo y maíz, así como la aplicación del seguro agrícola en zonas siniestradas.

También solicitan la retroactividad de la cuota energética, cambios en los lineamientos para acceder al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) 2027 y acceso a esquemas de precio justo para el trigo y el maíz.

Lista de carreteras y puntos anunciados

Guanajuato

1. Carretera 90, entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos.

2. Carretera 90, entronque La Herradura, ambos sentidos.

3. Carretera 90, entronque a Cuerámaro, ambos sentidos.

4. Carretera 90, a la altura de La Guilete, ambos sentidos.

5. Carretera 45, Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la Central de Abastos de León, ambos sentidos.

6. Carretera Irapuato-Silao, entronque con la autopista Salamanca-León, ambos sentidos.

7. Carretera Irapuato-Salamanca, a la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011, ambos sentidos.

8. Carretera 45, a la altura del Puerto Interior, sentido León-Silao.

9. Carretera 45, a la altura del Puerto Interior, sentido Silao-León.

10. Autopista León-Aguascalientes, caseta Plan de Ayala, sentido Aguascalientes-León.

11. Autopista León-Aguascalientes, a la altura de la Central de Abastos de León, sentido León-Aguascalientes.

12. Carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de Rincón de Tamayo, sentido Celaya-Salvatierra.

13. Carretera Celaya-Salvatierra, entronque a Tarimoro, sentido Salvatierra-Celaya.

14. Carretera 57, entronque con Doctor Mora, ambos sentidos.

15. Libramiento de Irapuato, a la altura de las gasolineras Las Gemelas, ambos sentidos.

16. Carretera 57, entronque con San Luis de la Paz, ambos sentidos.

Querétaro

17. Carretera 57, caseta Palmillas, ambos sentidos.

Michoacán

18. Carretera México-Morelia, caseta de Vistahermosa, ambos sentidos.

19. Carretera Vistahermosa-La Piedad, a la altura de Sukame, ambos sentidos.

Campeche

20. Oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Jalisco

21. Carretera Guadalajara-Colima, kilómetro 40.

22. Carretera Guadalajara-Nogales, a la altura de La Venta del Astillero, en Zapopan.

23. Carretera Guadalajara-México, caseta de Ocotlán.

24. Carretera La Barca-Atotonilco, a la altura del Hotel Krystal.

25. Carretera 80, caseta de Tepatitlán.

Los organizadores manifestaron que mantienen su disposición al diálogo y ofrecieron una disculpa a la ciudadanía por las posibles afectaciones. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes viales, ya que los puntos y horarios podrían cambiar.