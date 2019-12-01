Apatzingán: Pobladores denuncian retiro de fuerzas de seguridad y temen violencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez/ Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 16:37:37
Morelia, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- Habitantes de comunidades de Apatzingán, Michoacán, denuncian el retiro de elementos del Ejército y Guardia Nacional de sus localidades.

A través de mensajes vía WhatsApp, los pobladores de El Guayabo y Cerro Blanco manifiestan su temor de que, al no existir operativos de seguridad, se reporten enfrentamientos armados entre grupos antagónicos del crimen organizado que se pelean el poder de la región.

Los audios de la población, enviados a algunas autoridades locales, indican que los militares se encuentran desmontando equipos para detectar drones, entre otros.

Señalan que, en caso de observar nula seguridad, no descartan abandonar nuevamente las localidades y buscar refugio en la cabecera municipal.

Desde el pasado mes de julio, habitantes de 5 localidades de Apatzingán reportaron desplazamientos forzados a consecuencia de la violencia. Datos proporcionados por la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo indican que fueron 400 los ciudadanos afectados por el éxodo.

