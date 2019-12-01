Aparatoso alcance en avenida Constituyentes en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 15:12:59

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Aparatoso accidente, se registró la mañana de este martes, en la avenida Constituyentes y Tecnológico, en donde un auto se impactó por alcance contra una camioneta.

El aparente exceso de velocidad, fue lo que ocasionó el choque en dirección al Centro de la capital queretana, lo que derivó la movilización de los rescatistas.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el choque, por lo que rápidamente se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del choque que dejó severos daños materiales.