Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias

Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Con motivo de las celebraciones patrias, autoridades estatales y municipales anunciaron un operativo especial de seguridad en el Centro Histórico de Querétaro, en coordinación con la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y cuerpos de emergencia, confirmó Javier Amaya Torres, coordinador de Protección Civil Estatal.

“Vamos de la mano con la Policía Estatal y la Sedena, quienes regulan las cuestiones patrias. Estamos muy bien coordinados, como cada año, y listos para este operativo”.

Recordó que el estado de fuerza estará conformado por aproximadamente 170 elementos, incluyendo personal de coordinación estatal y municipal, cuerpos de emergencia y apoyo de municipios cercanos.

Destacó que se estima que en la Plaza de Armas se congregarán al menos 4 mil 500 personas durante la ceremonia del Grito de Independencia. Posteriormente, en el Jardín Zenea, se espera una afluencia de entre 8 y 9 mil asistentes.

“En el Templo de la Cruz, donde las festividades comienzan desde el 13 de septiembre, se prevé un aforo flotante de entre 2 mil y 3 mil personas que acudirán de manera intermitente durante los días de celebración”.

Aunque aún no se ha confirmado el cierre de calles como Zaragoza, informó que la Secretaría de Gobierno publicará en los próximos días el operativo final, incluyendo los puntos de cierre y bloqueos preventivos. Normalmente, estos cierres se realizan desde un día antes de los eventos principales.

“Las autoridades se encargarán de controlar los aforos, garantizar salidas para equipos de emergencia y supervisar los filtros de acceso para asegurar una celebración ordenada”.

Reconoció que se prevé lluvia ligera a moderada en el estado para el 15 de septiembre. Por ello, se recomienda a los asistentes establecer un punto de encuentro familiar en caso de separarse; llevar impermeables; evitar el consumo de alcohol; mantener a los menores bien asegurados y disfrutar de las festividades con responsabilidad.