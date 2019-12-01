Ante ola de violencia GN reforzará el norte de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 09:45:42
Coyutla, Veracruz, a 26 de septiembre 2025.- El gobierno de Veracruz informó que personal de la Guardia Nacional reforzará la zona norte del estado ante el aumento de hechos violentos en la región.

El despliegue de unidades se realizará en el municipio de Coyutla, en coordinación con fuerzas federales y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con las autoridades el propósito de la operación es garantizar la paz en la Sierra del Totonacapan.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle refirió que se busca garantizar la tranquilidad de las familias en coordinación con los gobiernos federal y municipal.

Igualmente, refirió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo autorizó el envío de más elementos de la Guardia Nacional al estado.

“Aquí no hay pacto con nadie. La gente queremos vivir en paz, somos gente de trabajo y desde Veracruz estamos decididos a combatir cualquier tipo de delincuencia”, declaró la mandataria estatal.

