Amenazan de muerte a periodista de Veracruz; urgen medidas de protección
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 12:11:03
Veracruz, Veracruz, 2 de marzo del 2026.- El periodista veracruzano Roberto Montalvo denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes enviados a su cuenta de WhatsApp, en los que le advirtieron que sería asesinado y le hicieron llegar un audio con sonidos de disparos.

El reportero independiente y director del canal “Las Noticias con Montalvo” informó que, tras los hechos, acudió a presentar una denuncia penal para que se investigue a quien o quienes resulten responsables.

La organización Reporteros Policíacos de Veracruz solicitó que el caso no sea minimizado por las autoridades y que se garantice el ejercicio de la labor informativa en la entidad.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas (Amecope) urgió a las autoridades a implementar medidas de protección para Montalvo y su familia, además de realizar una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables de las amenazas.

