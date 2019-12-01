Presuntos pagos criminales ponen en la mira a fuerza especial chiapaneca; estarían en la "narconómina" del "Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 09:03:41

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2 de marzo del 2026.- Documentos obtenidos por el diario El Universal señalan que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, corporación de élite creada en 2024 por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para enfrentar la disputa de cárteles en la frontera con Guatemala, aparece en registros con presuntos pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dichos pagos fueron por 100 mil pesos entre el 3 y el 9 de noviembre del año pasado.

De acuerdo con la documentación, la operación del cártel en territorio chiapaneco tendría un costo cercano a los 2 millones de pesos semanales, principalmente en municipios como Chapa de Corzo, Pantelhó, San Cristóbal, Pueblo Nuevo, Altamirano, Tuxtla, Mapastepec y Ocosingo.

Cabe recordar que la llamada “narconómina” fue localizada en el complejo Las Lomas, en Tapalpa, donde se reportaba una fuerte presencia del Ejército. En contraste, el Tapalpa Country Club no contaba con resguardo al momento del hallazgo.