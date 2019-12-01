Alertan por estafas en supuestos paquetes vacacionales por Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 08:20:48

Ciudad de México, a 27 de marzo 2026.- La Policía Cibernética de la Ciudad de México, alertó sobre los fraudes en la venta de paquetes de viaje anunciados en internet con motivo del periodo vacacional de Semana Santa.

A través de un comunicado, la agencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC), indicó que los delincuentes se aprovechan de factores como el incremento significativo en la movilidad turística y la alta ocupación hotelera para posicionarse en redes sociales, plataformas digitales y llamadas telefónicas con ofertas atractivas dirigidas a la ciudadanía.

Además, las autoridades indicaron que, para hacerlo más creíble los estafadores suelen crear perfiles falsos o suplantar la identidad de empresas y agencias de viaje reconocidas, donde ofrecen paquetes para Semana Santa a precios considerablemente más bajos de lo habitual.

En ese sentido, mencionaron que en muchos casos, esas ofertas incluyen servicios de hospedaje, transporte y actividades recreativas en destinos populares; sin embargo, carecen de respaldo legal o comercial, por lo que representan un riesgo para el patrimonio de las personas.

Una vez realizado el pago, los ciberdelincuentes envían comprobantes apócrifos y, posteriormente, interrumpen la comunicación; el fraude suele detectarse cuando la persona usuaria intenta hacer válida la reservación y confirma que esta no existe, explicó la Policía Cibernética.

Con la finalidad de prevenir fraudes relacionados con la contratación de paquetes vacacionales en línea y salvaguardar el patrimonio de la ciudadanía, la SSC CDMXemitió las siguientes recomendaciones: