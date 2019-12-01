Claudia Sheinbaum asegura que las reformas clave del Plan C ya están aprobadas

Claudia Sheinbaum asegura que las reformas clave del Plan C ya están aprobadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 08:25:57
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Ciudad de México, 27 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las reformas constitucionales más importantes de su administración ya fueron aprobadas como parte del llamado Plan C, impulsado en 2024 como promesa de campaña antes de llegar a la Presidencia.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, la mandataria federal destacó cambios relevantes en el Poder Judicial, el sector energético y el reconocimiento de los pueblos originarios dentro de la Constitución.

Además, señaló que esta última reforma representa un hecho histórico, ya que por primera vez se reconocen plenamente sus derechos.

Sheinbaum Pardo afirmó que estos cambios buscan recuperar elementos que, según dijo, se perdieron durante el periodo neoliberal. “Hay muchas reformas constitucionales que ya se hicieron con el plan C de 2024”, señaló.

La presidenta también mencionó que en el futuro buscará impulsar una reforma electoral para reducir el costo de las elecciones y modificar el sistema de diputaciones plurinominales, con el objetivo de que todos los legisladores federales tengan que buscar el voto popular.

Además, adelantó que después de 2027 podría retomarse la propuesta de fortalecer la democracia participativa en estados y municipios, mediante consultas ciudadanas e incluso con el uso de votación electrónica para facilitar la participación de la población.

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