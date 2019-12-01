“El Barbas” en prisión por robo con violencia en tienda de conveniencia en El Marqués, Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de marzo 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Brayan “N”, alias “El Barbas”, por su probable participación en el delito de robo específico calificado, por hechos ocurridos en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Jesús María, en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con la investigación, el 13 de noviembre de 2025, el imputado ingresó al establecimiento comercial, al llegar al área de cajas, el ahora vinculado golpeó al empleado con el puño en el rostro, lo que permitió sustraer dinero en efectivo, mercancía de la tienda y dispositivos electrónicos, para posteriormente retirarse del lugar.

Durante la investigación, esta Fiscalía recabó la entrevista de la víctima, así como videograbaciones del establecimiento, las cuales fueron digitalizadas y analizadas por personal de la Policía de Investigación del Delito. A través de estas imágenes, y con apoyo de la Unidad de Análisis e Investigación, fue posible identificar al imputado.

En audiencia inicial la que la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado por el delito de robo específico calificado, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva justificada y fijando dos meses para la investigación complementaria.