Autoridades de la SSPC cumplimentan orden de cateo en la colonia Insurgentes, de Querétaro capital

Autoridades de la SSPC cumplimentan orden de cateo en la colonia Insurgentes, de Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 09:50:10
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Querétaro, Querétaro, a 27 de marzo 2026.- Importante movilización policial, se registra desde la madrugada de este viernes, en la colonia Insurgentes, en donde se cumplimenta una orden de cateo en un domicilio.

Sobre la calle Iris y Begonia, arribaron autoridades federales y estatales, para cumplimentar la diligencia, en la cual ya se aseguraron diversos indicios relacionados con algún hecho delictivo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), SEMAR, así como policías estatales, arribaron al inmueble, para ejecutar el cateo.

Se espera que la autoridad federal informe los resultados del cateo, cual es la línea de investigación y si hay personas detenidas.

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