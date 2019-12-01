Aparatoso choque por alcance en la carretera Tlacote

Aparatoso choque por alcance en la carretera Tlacote
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 10:00:42
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Querétaro, Querétaro, a 27  de marzo 2026.- La mañana de este viernes, servicios de emergencias, se movilizaron a la carretera a Tlacote, en donde se reportó un aparatoso choque que dejó importantes daños materiales.

Fue en dirección al libramiento Norponiente, a la altura de Agrogen, en donde se registró la colisión, entre al menos dos vehículos, los cuales quedaron con importantes daños materiales.

Al lugar, se movilizaron analistas de Protección Civil, quienes al llegar, valoraron a los involucrados y tras su revisión, determinaron que no presentaban heridas graves.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.

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