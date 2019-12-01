Se quema camión de carga en la Siglo XXI 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 09:54:03

Salvador Escalante, Michoacán, a 27 de marzo 2026.- Un camión se incendió, por una falla mecánica, hechos ocurridos en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en las inmediaciones de la caseta de Zirahuén.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se estaba quemando un camión de carga.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Es de mencionar que el percance, que habría sido

Ocasionado por una falla mecánica, sólo dejó daños materiales.