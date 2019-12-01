Alcaldesa de Santiago Sochiapan, Veracruz, sufre atentado; es el segundo en lo que va del año

Veracruz, Veracruz, a 5 de septiembre de 2025.- Durante la tarde de este viernes, se suscitó un ataque armado en contra de María Isela López Álvarez, presidenta municipal de Santiago Sochiapan.

Sobre el hecho se informó que el ataque armado sucedió cuando la alcaldesa se encontraba saliendo del palacio municipal, a bordo de su vehículo con rumbo a su domicilio, cuando de pronto sujetos armados dispararon sus armas de fuego en contra del automóvil en el que se encontrada la mandataria, ante esto, los escoltas reaccionaron al ataque abriendo fuego en contra de los agresores, los cuales lograron huir en una camioneta color blanco.

Tras lo sucedido, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal acudieron al lugar, montando un operativo para dar con los responsables del atentado, además de brindarle protección a la alcaldesa. Fuentes oficiales informaron que la camioneta que conducían los agresores fue localizada en la comunidad de Ruiz Cortines, al sur de la entidad en el municipio Playa Vicente.

Con este, es el segundo atentado que sufre la alcaldesa en este 2025, ya que el pasado mes de julio sufrió el primero de los ataques, en la ciudad de María Lombardo, en Oaxaca.