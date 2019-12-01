Alcaldesa de Santiago Sochiapan, Veracruz, sufre atentado; es el segundo en lo que va del año

Alcaldesa de Santiago Sochiapan, Veracruz, sufre atentado; es el segundo en lo que va del año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 21:47:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Veracruz, Veracruz, a 5 de septiembre de 2025.- Durante la tarde de este viernes, se suscitó un ataque armado en contra de María Isela López Álvarez, presidenta municipal de Santiago Sochiapan.

Sobre el hecho se informó que el ataque armado sucedió cuando la alcaldesa se encontraba saliendo del palacio municipal, a bordo de su vehículo con rumbo a su domicilio, cuando de pronto sujetos armados dispararon sus armas de fuego en contra del automóvil en el que se encontrada la mandataria, ante esto, los escoltas reaccionaron al ataque abriendo fuego en contra de los agresores, los cuales lograron huir en una camioneta color blanco.

Tras lo sucedido, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal acudieron al  lugar, montando un operativo para dar con los responsables del atentado, además de brindarle protección a la alcaldesa. Fuentes oficiales informaron que la camioneta que conducían los agresores fue localizada en la comunidad de Ruiz Cortines, al sur de la entidad en el municipio Playa Vicente.

Con este, es el segundo atentado que sufre la alcaldesa en este 2025, ya que el pasado mes de julio sufrió el primero de los ataques, en la ciudad de María Lombardo, en Oaxaca.  

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan sin vida a empresario hotelero de 90 años privado de la libertad en Campeche
El escándalo militar que amenaza a Michoacán: Grupo armado en la mira de Trump se equipa con rifles que solo fabrica la Defensa Nacional
Alcaldesa de Santiago Sochiapan, Veracruz, sufre atentado; es el segundo en lo que va del año
Detienen a Jesús Jaime “N”; sujeto que fue sorprendido desnudo dentro un auto con una niña de 12 años en SLP
Más información de la categoria
Hallan sin vida a empresario hotelero de 90 años privado de la libertad en Campeche
Presentan evaluación sobre desapariciones en Michoacán
El escándalo militar que amenaza a Michoacán: Grupo armado en la mira de Trump se equipa con rifles que solo fabrica la Defensa Nacional
Claudia Sheinbaum arranca gira nacional de rendición de cuentas; visitará todos los estados
Comentarios