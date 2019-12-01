Albañil queda grave tras recibir descarga eléctrica y caer de un segundo piso en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 17:32:59

Zamora, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Un trabajador de la construcción resulto con quemaduras y algunas lesiones al tocar los cables de alta tensión con una varilla y posteriormente caer de un segundo piso.

Fue aproximadamente a las 12:35 horas de este miércoles, cuando vecinos de la zona Centro solicitaron al 911 el apoyo de una ambulancia en las calles Galeana y Amado Nervo ya que una persona había caído de un segundo piso.

Paramédicos de Rescate y Roa se movilizaron al lugar donde encontraron al masculino tirado en la vía publica, por lo que al revisarlo se percataron que presentaba quemaduras de segundo grado en un brazo y espalda debido a una descarga eléctrica.

El lesionado es Eduardo S., R., de 42 años de edad, vecino de la colonia La Libertad quien fue canalizado a un nosocomio para su atención médica, reportándose como grave.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento del hecho, mientras personal de la CFE se encaego de realizar algunos trabajos ya que al parecer fallo el servicio eléctrico en la zona.