Al menos tres obreros heridos en ataque armado Tultitlán, Estado de México; trabajadores detienen a dos agresores

Tultitlán, Estado de México, a 18 de marzo 2026.- Al menos tres obreros de la Compañía Hulera Tornel fueron heridos a balazos por grupo de hombres, en la planta ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México, en donde mantienen una huelga.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron a las instalaciones y dispararon en contra de los trabajadores que realizaban una guardia nocturna, tras la agresión, los sospechosos emprendieron la huida, pero dos de ellos, que vestían uniformes de la empresa, fueron detenidos por otros manifestantes presentes.

En ese sentido, Gerardo Alberto Meneses Ávila, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa, indicó en entrevista que, alrededor de las 4:30 horas del 18 de marzo, hombres armados en un auto y motocicleta llegaron al exterior de la planta ubicada en la vía José López Portillo, en el municipio de Tultitlán.

Además, el representante sindical indicó que los obreros recibieron impactos de proyectil de arma de fuego en las piernas, por lo que fueron trasladados a urgencias del Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en Lomas Verdes, Naucalpan.

Los lesionados forman parte de las brigadas de obreros que mantienen guardia en el exterior de la planta, luego de que el 2 de marzo la base sindical estalló un movimiento de huelga en demanda del pago de prestaciones y cumplimiento de acuerdos de su contrato laboral.