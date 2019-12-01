Al menos 5 heridos en ataque armado en calles de Culiacán; los agresores se dan a la fugan

Al menos 5 heridos en ataque armado en calles de Culiacán; los agresores se dan a la fugan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:21:37
Culiacán, Sinaloa, a 18 de agosto 2025.- Un grupo de cinco hombres resultó herido tras un ataque armado perpetrado por varios sujetos que se movilizaron en motocicletas, en la calle San Alfonso, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban en la dirección referida, ubicada en la colonia Las Coloradas, cuando en un momento determinado sujetos con armas automáticas abrieron fuego en su contra y después escaparon con rumbo desconocido.

Se dio a conocer que tres de los hombres, identificados como Bryan “N”, de 23 años, José “N” de 24 y Víctor “N”, de 35 años de edad, fueron trasladados en ambulancias de la Cruz Roja a hospitales de la capital del estado.

Por otra parte, los otros dos masculinos lesionados que no fueron identificados fueron llevados por sus familiares a hospitales privados.

