Agresión de comando armando a policías en Tiquicheo, Michoacán, deja un atacante muerto; el resto logra huir dejando un policía herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 23:19:28
Tiquicheo, Mich., a 25 de septiembre de 2025.– La carretera que conecta a la comunidad El Limón de Papatzindán con Purungueo se convirtió en escenario de un violento enfrentamiento la tarde de este jueves, luego de que civiles armados atacaran a elementos de la Guardia Civil (GC) durante un operativo de vigilancia.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes estatales detectaron una camioneta Toyota Tacoma gris en la que viajaban varios hombres en actitud sospechosa. Al marcarles el alto para una inspección, los tripulantes respondieron a tiros contra los uniformados, lesionando a un oficial identificado como Ángel C.

La agresión desató un intercambio de fuego en el que uno de los presuntos delincuentes cayó abatido, mientras que sus cómplices lograron escapar internándose en la zona.

La vialidad fue acordonada por la autoridad y se dio aviso a la Fiscalía Regional para las diligencias correspondientes, así como el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

En tanto, el agente herido fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la víctima ni la identidad del agresor abatido.

