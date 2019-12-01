Agresión a balazos en Corregidora, Querétaro deja a una persona sin vida y otra más lesionada

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 07:12:42

Corregidora, Querétaro a 6 de noviembre 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera a Huimilpan, en donde se registró una agresión a balazos, que dejó como saldo a una persona sin vida.

Fue sobre el boulevard Metropolitano, a la altura del fraccionamiento El Condado, en donde sujetos armados, interceptaron a una camioneta, a la cual le realizaron varias detonaciones producidas por arma de fuego.

Luego de la agresión, los presuntos responsables huyeron del lugar, mientras que testigos, rápidamente solicitaron la intervención de los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, personal de Protección Civil del municipio de Corregidora, confirmaron la muerte de una de las personas que iban a bordo de la camioneta afectada, mientras que otra persona, resultó lesionada, por lo que rápidamente fue estabilizada y trasladada a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por policías municipales y estatales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para asegurar los indícios balísticos y posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.