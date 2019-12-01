Agreden a balazos a repartidor tras agredir a un perro; el repartidor asegura que fue en defensa propia, ya que el animal lo atacó 

Coatepec, Veracruz, a 27 de agosto de 2025.- En la privada Cafetales, Edificios Cerritos del Fraccionamiento Hacienda los Cafetales, en Coatepec, Veracruz, se registró una bronca, en la que un chofer repartidor de comida, fue agredido a balazos por el dueño de un perro, ya que supuestamente el repartidor lo agredió a patadas.

Testigos del hecho comentan, que el repartidor llegó al lugar a surtir una tienda, y que al estar trabajando, un perro se acercó a él y comenzó a morderlo, motivo por el cual el repartidor, trato de defenderse pateándolo, y aventándole una piedra, tras la acción, el dueño del perro salió de su domicilio con pistola en mano, bastante molesto, por lo que accionó su arma en repetidas ocasiones, como un intento de “intimidación” contra el repartidor.

Ante esto, el repartidor logró subir a su camioneta para irse del lugar y ponerse a resguardo, pidiendo auxilio a las autoridades las cuales, acompañaron al sujeto a interponer la denuncia correspondiente en contra del hombre que le disparó.

Fuentes oficiales indican que el hombre que le disparó, identificado como Arturo “N”, después de accionar su arma se encerró en su domicilio, pero la Policía Municipal de Coatepec logró detenerlo, esto tras la denuncia del trabajador.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz indicó, que se le dará seguimiento al caso, para esclarecer los hechos, y deslindar responsabilidades.