Agentes de la Policía Morelia salvan a menor que se ahogaba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:12:52

Morelia, Michoacán, 25 de febrero del 2026.- Agentes de la Policía de Morelia brindaron apoyo a un menor con obstrucción en la garganta en la colonia Praderas del Indio.

Sobre el particular se informó que fue la mañana de este miércoles, que los oficiales recibieron el reporte de un menor con obstrucción.

Acto seguido los agentes de la ley se movilizaron y, en el trayecto, lograron interceptar el vehículo en el que era trasladado el menor, brindándole atención prehospitalaria de manera inmediata.

Posteriormente, se coordinó el arribo de una unidad médica para su traslado a un hospital, donde continuó recibiendo atención especializada.

Fue gracias a la oportuna intervención y coordinación que se logró estabilizar al menor hasta su arribo al hospital.