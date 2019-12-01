Agente muere durante emboscada en Jiutepec, Morelos; hay otro uniformado herido

Jiutepec, Morelos, a 16 de enero 2026.- Un agente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue ultimado a balazos durante un ataque que también dejó a otro oficial herido de gravedad en el municipio de Jiutepec, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró en calles de la colonia La Rosa, cuando sujetos en motocicletas los sorprendieron, comenzaron a perseguirlos y al darles alcance abrieron fuego en su contra.

Los efectivos de seguridad respondieron a la agresión, sin embargo, el conductor de su vehículo fue herido, por lo que perdió el control y terminó sobre una banqueta.

Uno de los ministeriales, identificado como Gabriel N. salió de la unidad y recibió varios impactos de bala.

Por su parte, su compañero, Daniel N. fue trasladado a un hospital donde se reporta grave.

