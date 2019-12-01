Aeropuerto de Múnich suspende operaciones nuevamente por alerta de drones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 19:46:06
Múnich, Alemania, a 3 de octubre del 2025. - El aeropuerto de Múnich, Alemania, cerró el viernes por segunda noche consecutiva debido a una nueva alerta por la presencia de drones, en momentos en que aumenta este tipo de incidentes en Europa. 

El aeródromo del sur de Alemania ya había sido cerrado la noche anterior por motivos similares, lo que provocó la cancelación de más de 30 vuelos y dejó varados a casi 3.000 pasajeros.

"La noche del (viernes) 3 de octubre, la Seguridad Aérea Alemana redujo y suspendió preventivamente las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich hasta nuevo aviso, debido a avistamientos de drones no confirmados", informó el aeropuerto bávaro en su sitio web esa misma noche. 

Los primeros avistamientos de drones del jueves ocurrieron a las 8:30 p. m. (hora local) en zonas cercanas al aeródromo, incluyendo las localidades de Freising y Erding, según informó la policía.

El gobierno del canciller Friedrich Merz comenzará el miércoles la revisión de las leyes sobre policía y seguridad aérea para autorizar al ejército a destruir drones, una misión que hasta ahora estaba asignada únicamente a la policía.

