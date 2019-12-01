Adulto mayor paso dos días abandonado en hospital de Pachuca; tras salir de consulta su familia olvidó regresar por el

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 19:26:35

Pachuca, Hidalgo, a 18 de septiembre de 2025.- Un hombre de 69 años de edad, identificado como Carlos, permaneció dos días en el área de urgencias del Hospital General de Pachuca, luego de que su nieto, quien lo acompañaba a una consulta, lo dejara abandonado.

De acuerdo con personal del IMSS Bienestar, el adulto mayor acudió el 13 de septiembre pasado, a recibir atención médica, donde se determinó que no requería hospitalización y debía regresar a su hogar con tratamiento. Sin embargo, tras salir de consulta, el paciente ya no encontró a su familiar y permaneció en la sala de espera durante ese día y el domingo siguiente.

Ante la situación, trabajadores sociales intentaron contactar a sus parientes mediante el número telefónico proporcionado, sin éxito. También ofrecieron al hombre ingresar al albergue del hospital, propuesta que rechazó.

Fue hasta el 15 de septiembre cuando sus familiares regresaron por él.