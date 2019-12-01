Acuerdan Michoacán y Edomex fortalecer coordinación a favor de la seguridad

Toluca, Estado de México, 24 de octubre del 2025.- El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, y su homólogo del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo,se reunieron al mediodía de este viernes, a favor de fortalecer la sinergia interinstitucional en materia de seguridad para la prevención de delitos en la zona limítrofe de ambas entidades.

En las instalaciones del C5 de la ciudad de Toluca, los funcionarios el establecieron la realización de acciones operativas que se implementarán en los municipios colindantes entre ambos estados a fin de garantizar el orden público.

En este tenor, ambos titulares acordaron robustecer las tareas preventivas, así como procurar el intercambio informático y tecnológico entre las instituciones policiales, para disminuir la comisión de ilícitos en esta parte del país.

Oseguera Cortés celebró la coordinación y cooperación interestatal que se tiene con el estado vecino, y agradeció el recibimiento y la disposición del secretario Castañeda Camarillo para fortalecer la estrategia de seguridad nacional en la que participan Michoacán y el Estado de México, para beneficio de la población.