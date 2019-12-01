Activa alerta roja Carlos Manzo ante detención de líder de grupo delictivo en Uruapan, Michoacán; pide apoyo de seguridad a la federación

Uruapan, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, que se realizó la detención de dos sujetos, de los cuales, uno es presunto jefe de plaza en la región del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que pidió el apoyo de las fuerzas de seguridad federales.

“Solicitar el apoyo al Gobierno de la República, al secretario Omar García Harfuch, a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional. Hace un momento la Policía Municipal detuvo a dos individuos, uno de ellos es a quien se le señala de ser el líder delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación, esto ya se está trabajando en la Fiscalía General de la República, así que pedimos todo el apoyo”.

Ante esta situación, el alcalde emitió la alerta de código rojo e hizo un llamado a la ciudadanía de Uruapan a no salir de sus hogares. Asimismo, solicitó el apoyo inmediato del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, debido a la movilización de personas armadas que pretenden ingresar al municipio tras la detención de su líder.

“Nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada qué hacer en este momento en la calle se resguarden hasta que existan las condiciones para levantar este código rojo”.

“Dejar claro que nuestro gobierno municipal de Uruapan, no tiene compromiso con ningún grupo delictivo, aquí vamos a actuar para defender al pueblo Uruapan, no vamos a permitir que ningún grupo delictivo del grupo que sea como se llame, venga a lesionar la paz social, y venga a molestar a la gente honesta y trabajadora”, aseveró Carlos Manzo.