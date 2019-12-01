Acribillan a policías municipales en su propio retén en Uruapan, Michoacán; muere un agente y hay otro herido

Uruapan, Mich., a 14 de septiembre de 2025.- Un nuevo hecho de violencia volvió a teñir de sangre las calles de Uruapan, luego de que sujetos armados a bordo de al menos un vehículo atacaron a balazos a elementos de la policía municipal cuando se encontraban en un retén sobre el bulevar Industrial, en la desviación hacia la autopista Siglo XXI, a la altura de la planta de PEMEX.

El saldo inmediato del ataque: un oficial muerto y una agente herida, esta última solo identificada entre sus compañeros como “Lady”, que luchaba por su vida tras recibir impactos de bala. La víctima mortal fue identificada como Brígido N., un policía con años de servicio en la corporación.

Lo más indignante es la contradicción en las versiones oficiales. Mientras el presidente municipal habla de un “enfrentamiento”, testigos en el lugar aseguran que no hubo tal. Según relataron, dos sujetos armados con rifles de alto poder llegaron en un vehículo a toda velocidad y abrieron fuego sin mediar palabra, ejecutando una emboscada vil y directa contra los representantes del orden.

La zona se encuentra blindada por fuerzas de los tres niveles de gobierno, quienes montaron un intenso operativo para dar con los responsables. Sin embargo, hasta el momento, los asesinos habrían logrado escapar impunemente sobre las mismas motocicletas en las que cometieron el crimen.

Este brutal ataque vuelve a poner en entredicho la estrategia de seguridad en Uruapany deja un mensaje claro: los grupos armados se mueven con total libertad, mientras las autoridades intentan disfrazar la realidad con discursos oficiales que chocan con lo que vio la gente.

La población, una vez más, se queda entre la zozobra y la desconfianza hacia un sistema que no logra garantizar ni siquiera la seguridad de sus propios policías.