Acribillan a hombre en cajero automático de la Ciudad de México; atacantes huyeron en motocicleta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 10:03:45

Ciudad de México, 19 de octubre del 2025.- Un hombre fue privado de la vida a balazos la noche del sábado 18 de octubre en las inmediaciones de un banco ubicado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima cuando salía del cajero automático, y uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar junto a su cómplice.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio tras activarse la alarma de la sucursal, donde encontraron al hombre tirado boca arriba con dos impactos de bala en el rostro.

Paramédicos acudieron al lugar pero solo pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.

En el área se contabilizaron al menos 10 casquillos percutidos y daños en los cristales del banco por los disparos.