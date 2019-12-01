Localizan cuerpo calcinado en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 11:56:41

Celaya, Guanajuato, 19 de octubre del 2025.- El hallazgo de una persona calcinada provocó movilización policiaca en las inmediaciones de la Colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Personal llegó a un costado de las vías del tren en la calle Genaro Amezcua, esquina Agustín Melgar, alrededor de las 9 de la mañana de este domingo.

Luego de confirmar el suceso se colocó rápidamente la cinta amarilla dando parte a la fiscalía de la región C, quienes se encontraron los restos calcinados de una persona de identidad desconocida, así como el sexo, debido a las condiciones que fue localizada.

De acuerdo a información extraoficial, el reporte del suceso se dio a conocer a través de las líneas de emergencias 911 en los primeros minutos de este domingo sin embargo los estudios forenses determinarán la temporalidad del deceso de la víctima.

Una vez que culminó el trabajo de campo en la escena los restos fueron retirados y llevados a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado, donde los someterán a la necropsia que marca la ley.