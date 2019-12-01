Servicio social: Solicitan apoyo ciudadano para identificar a un hombre privado de la vida, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 11:05:46

Morelia, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan apoyo de la sociedad para identificar a un hombre víctima de homicidio, que fue localizado el 20 de enero de 2023, en la calle José de Emparan, colonia José María Morelos de esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años; de 1.53 metros de estatura; tez morena clara; parcialmente calvo, cabello color castaño oscuro; frente mediana; cejas semipobladas, arqueadas y separadas; ojos medianos; nariz recta, de base ancha; boca grande, de labios medianos; bigote en crecimiento y barba rasurada; dentadura completa y mentón redondo.

Al momento de su localización, vestía un mandíl de mezclilla, color negro; playera sin mangas, color gris; pantalón de gabardina, color verde; tenis color gris; tines color negro; cinturón de piel, color negro y un short color rojo con azul y blanco.

Tiene cuatro tatuajes a tinta negra: uno con la figura de cristo en el pecho; figuras de rostros humanos en el brazo derecho; figura de un rostro de mujer en el brazo izquierdo; y la figura de una mujer en la espalda.

La FGE solicita a quien tenga información relacionada con su posible identidad, comunicarse a la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, a través del teléfono 4432996701.