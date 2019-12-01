Muere conductor de cuatrimoto tras accidente en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 12:37:24

Uruapan, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- Un hombre falleció mientras recibía atención médica en el Hospital General Regional de Uruapan, luego de sufrir un accidente en cuatrimoto durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con el reporte policial, el siniestro ocurrió en la colonia San Francisco Uruapan, donde testigos alertaron al número de emergencias sobre un motociclista herido.

Al llegar al sitio, paramédicos y policías encontraron una cuatrimoto azul volcada sobre la avenida San Francisco, y a pocos metros, al conductor con lesiones de gravedad.

La víctima fue trasladada al hospital, pero horas más tarde perdió la vida debido a las heridas sufridas.