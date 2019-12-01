Vinculan a proceso a abuelo que habría abusado sexualmente de su nieta en Zitácuaro, Michoacán

Zitácuaro, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- Miguel “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de su nieta, de 7 años, en Zitácuaro, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público, se logró establecer que el pasado 11 de septiembre, la víctima se encontraba en la habitación de su abuelo, cuando éste la atacó sexualmente. De estos hechos se percató la madre de la niña, que la auxilió y presentó una denuncia.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro dio inicio con las investigaciones y solicitó una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, misma que fue otorgada.

Tras su detención, Miguel “N” fue trasladado al Centro Penitenciario local, donde un Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.