Identifican a adulto mayor atropellado en Libramiento de Morelia; conductor se dio a la fuga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 12:14:51

Morelia, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida la noche del sábado tras ser atropellado en el puente del Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia El Lago 1, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

La víctima fue identificada ante la Fiscalía General del Estado como Agustín A., de 69 años de edad, cuyo cuerpo fue reconocido y reclamado por sus familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentaba cruzar el Periférico cuando fue impactado por un vehículo no identificado.

El conductor aceleró y huyó del lugar, mientras que la víctima quedó tendida sobre el pavimento.

