Acciones de investigación de la FGEQ permiten ejecutar 246 detenciones durante febrero

Querétaro, Querétaro, 22 de marzo del 2026.- Durante el mes de febrero de 2026, la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro registró resultados relevantes en materia de cumplimiento de mandamientos judiciales y acciones de investigación, fortaleciendo su labor operativa en la persecución del delito.

En este periodo, personal de la PID ejecutó 160 detenciones. De ellas, 147 derivaron del cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes y de acciones operativas realizadas en distintos municipios de la entidad, mientras que 13 correspondieron a mandamientos judiciales cumplimentados en coordinación con otras instituciones, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro y 86 detenciones en flagrancia.

Entre los delitos asociados a estas detenciones se encuentran ilícitos de carácter patrimonial, delitos contra la salud, violencia familiar, homicidio y feminicidio, entre otros que forman parte de investigaciones en curso.

Estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre agentes de investigación, personal ministerial y áreas especializadas de la Fiscalía, lo que permite fortalecer la integración de las carpetas de investigación y garantizar el cumplimiento de los mandatos judiciales emitidos por la autoridad competente.

De manera complementaria, como parte de las labores de investigación y operativos desarrollados durante el mes, se logró la recuperación de 34 vehículos vinculados con carpetas de investigación, relacionados principalmente con delitos de robo o alteración de números de identificación vehicular. Estas acciones contribuyen a la restitución del patrimonio de las víctimas y al fortalecimiento de las líneas de investigación.

Los resultados alcanzados reflejan el trabajo permanente de la Policía de Investigación del Delito para localizar y detener a personas con mandamientos judiciales vigentes, así como para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos y garantizar el acceso a la justicia.