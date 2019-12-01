Irán amenaza con cerrar totalmente el Estrecho de Ormuz si EE.UU. ataca sus centrales eléctricas

Irán amenaza con cerrar totalmente el Estrecho de Ormuz si EE.UU. ataca sus centrales eléctricas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 10:59:43
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Teherán, Irán, 22 de marzo del 2026.- Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que podrían cerrar completamente el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos ataca instalaciones eléctricas en su territorio.

La amenaza fue lanzada por Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, organismo que coordina a las fuerzas armadas iraníes, quien aseguró que la vía marítima no será reabierta hasta que las centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas.

El militar afirmó que, si Washington cumple su advertencia, Teherán responderá con “medidas punitivas”, entre ellas el cierre total del estrecho y ataques contra infraestructuras energéticas y tecnológicas en Israel, además de empresas con participación estadounidense en la región.

La advertencia surge luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un ultimátum de 48 horas para que Irán reabra completamente el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita cerca del 20 por ciento del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo.

 

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