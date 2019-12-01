Incendio en vivienda de la CDMX deja tres perritos muertos y una mujer intoxicada

Incendio en vivienda de la CDMX deja tres perritos muertos y una mujer intoxicada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 09:25:34
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Ciudad de México, 22 de marzo del 2026.- Un incendio registrado la mañana de este domingo en la colonia San Juan de Aragón I Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, dejó como saldo tres perritos muertos y una mujer con síntomas de intoxicación por humo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando vecinos reportaron a los servicios de emergencia un fuerte estruendo y una columna de humo negro que salía de una vivienda.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ingresaron al inmueble para controlar el fuego y rescatar a la mujer afectada, quien fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Durante las labores también fueron rescatados cinco perros; tres murieron y dos más fueron llevados a una veterinaria cercana para recibir atención médica.

Reportes preliminares indican que el incendio se habría originado en la cocina de la vivienda y posteriormente se extendió hacia un vehículo estacionado en el patio, el cual resultó con pérdida total.

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